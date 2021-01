La frase de hoy

En la Era de Acuario el mensaje es “Llévame a donde pueda tener una experiencia”.

-Yogi Bhajan-

Por Doctora Aurora

Acuario en la era de Acuario

Aquarios o Acuario (♒) es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza positiva y el cuarto de cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpio—

1​2​ Simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. El signo está representado por el aguador o portador del agua ya que en la antigua sumeria este era un símbolo de difundir la sabiduría (el agua); pertenece junto a Géminis y Libra al elemento aire.

Acuario fue tradicionalmente gobernado por el planeta Saturno, sin embargo, desde el descubrimiento del planeta Urano, este se ha considerado su regente. Al ser el undécimo signo del zodiaco, Acuario se asocia con la 11.ª casa astrológica.

Se considera a una persona nacida entre el 20 de enero y el 19 de febrero bajo el signo de Acuario.5​

Se dice que el símbolo astrológico del signo Acuario representa olas u ondas de energía. Otros estudiosos del Zodíaco señalan que el símbolo representa el amor universal y el jarrón con agua en general.[cita requerida]

Acuario es un signo de aire.

Se caracteriza por ser simpático, original y brillante. También se destaca por ser un signo muy humanitario, al mismo tiempo que independiente e intelectual. Le fascina lo raro, lo exótico y novedoso. Tiene mucha visión de futuro, aunque a veces le cuesta el “aquí y ahora”.

Es bueno para trabajar en equipo, pero es individualista y desapegado.

Horóscopo

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Planeta Marte y Plutón | Elemento Fuego|Color Rojo| Número 9|Piedra Rubí

Amor

El amor va a llegar tu corazón y si ya tienes a una persona querer entonces he aquí que hace falta hacer proyectos, comprar casa en que ir a vivir, elegir de convivir, de casarse, de tener un hijo. y contratos y con la capacidad muy importante de proceder con determinación hacia metas que os habéis prefijado en los pasados años.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Tranquilidad

Demostrarás tu fuerza y entusiasmo para seguir adelante y hacer realidad lo que anhelas desde hace tiempo. Serás una persona más enfocada y segura de si misma pero no esperes que los demás te entiendan, porque eres un ser único e irrepetible .Viene un proceso de expansión compartido con pareja o asociado; no obstante, deberás asumir tu responsabilidad en la parte que te corresponde, y no achacar los fallos a las circunstancias. Ponle todo tu entusiasmo a lo que deseas lograr y vencerás.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Saltos

Vienen tiempos de iniciativa, creatividad y muchísimo trabajo, el confort tendrá que esperar. Pasas de un lado a otro, cambias la orilla de la vida, como si cruzas un río. Vas a renacer y serás una persona renovada y sorprendente. La reconciliación llegará si muestras disposición al diálogo y más flexibilidad. Pero tendrás que mantener una sola ruta, en vez de dar dos pasos hacia adelante y tres pasis hacia atrás que a veces son saltos.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Miedo

. Se recomienda limpiar tu casa. Deberás tener humildad ya que todo lo que deseas está concretado y materializado. Antes de terminar el año se te facilitarán las compras, las ventas, la firma de acuerdos y contratos, así como los viajes de trabajo.

.

Leo (22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Entusiasmo

Vive un día a la vez y te sentirás mejor, hay créditos bancarios que pueden darte tranquilidad, investiga un poco porque es un buen momento para tener iniciativas y emprendimientos. Eres una persona de trabajo y siempre podrás cubrir tus necesidades. Todo lo que quieras hacer en cuanto a la parte económica se da, actúa sin miedos, te aseguro que todo saldrá bien. Tomarás unos días de descanso para ordenar tus ideas.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Conversación

Encuentras un momento perfecto hoy para hablar con una persona que está pasando un mal rato laboral o incluso ha perdido un trabajo. Escucharás sus problemas y eso será una ayuda muy grande para él o ella. Recuerda que las circunstancias actuales están poniendo a prueba todas las relaciones, pero eres inteligente y saldrás airoso.

Libra

Reflexiones

Da un paseo por la playa y diviértete. ¡No lo olvides, podrías perder buenas oportunidades! Algo inarmónico te va a molestar porque eres exigente. Baja las expectativas. Intentas salir de tu zona de confort, pero estás encerrado, repitiendo los mismos hábitos, y, negándote a dejar atrás el pasado. Con inteligencia y mucho esfuerzo lograrás tus sueños más íntimos.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre) Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Riesgos Los solteros quieren sentir tranquilidad en su corazón. Los que tienen pareja quieren sentir más el calor del hogar. La audacia actuará en tu favor, pero tendrás que atreverte a ser una persona más osada. Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado siempre al margen de nosotros mismos. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Dinero Aunque con el dinero no podemos comprar la felicidad, en todo caso podemos vivir momentos más serenos en familia y con la persona que queremos. Reestructurar casa, comprar un piso, vender la casa en que se vive para adquirir un más grande. Todo ésta es posible de modo particular de la segunda mitad del año.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Nú mero 38 | Piedra Turmalina negro P lanifica Te aburres porque haces lo mismo todos los dias, una cosa es la rutina y otra la inactividad. Iniciar actividades distintas y variadas podría ayudarte a encontrar nuevos caminos. Te estás presionando mucho para lograr tus objetivos. Aprende de las lecciones que te da la vida para que no vuelvas a repetir los errores. Quienes buscan empleo lo conseguirán.

Acuario Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Dificultades

Ahora, cuando todo luce difícil tendrás que definir tu ruta. Date un tiempo para analizar qué es lo que quieres en tu vida. Estás temperamental y asumes actitudes fuera de lugar, eso te confunde a ti y a los demás Trata de limar asperezas. Comienzas un ciclo nuevo en tu vida personal. En la mayoría de los casos, eres tú mismo quien fabrica las circunstancias, así que lo mejor será que te dediques a crear un entorno que te haga la vida más fácil y productiva.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Calma

Estarás más dispuesto enfocarse en su desarrollo personal, partiendo de expectativas individuales y realistas. Todo comienza a tomar un rumbo definitivo. Toma las cosas con calma, porque no es conveniente andar a la carrera en un mundo semiparalizado, pues con tu manera de ser la hiper actividad termina generando frustraciones.

Efemérides

Tal día como hoy

El 21 de febrero de 2001:

La alemana Jutta Kleinschmidt se convierte en la primera mujer que gana el Rally Dakar.