Según el estudio de millennials y de la Generación Z de entre 18 y 39 años, el 48% no pudo nombrar un solo campo de concentración o gueto establecido durante la Segunda Guerra Mundial.

Casi una cuarta parte de los encuestados (23%) dijo que creía que el Holocausto era un mito, o había sido exagerado, o no estaba seguro. Uno de cada ocho (12%) dijo que definitivamente no había escuchado, o no creía haber escuchado, sobre el Holocausto.