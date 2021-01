Este miércoles, Joe Biden, tomará posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos y esto a puesto en alerta a la contrainteligencia norteamericana por los conflictos que se podrían generar luego de su investidura.

Bill Evanina, Director del Centro Nacional de Contrainteligencia de Estados Unidos, expresó en una entrevista a Fox News, que China es uno de los enemigos a los cuales se le debe tener cuidado desde la investidura de Biden.

“China continúa participando en una campaña de influencia extranjera maligna altamente sofisticada contra Estados Unidos porque somos una democracia, y la democracia es mala para el país asiático”, dijo Evanina.

“No country poses a broader, more severe intelligence collection threat to America than China.”@NCSCGov Director Bill Evanina said that one of the incoming administration’s “bigger challenges” will be dealing with the #CCP. https://t.co/6QokeUg7e0

— The Epoch Times (@EpochTimes) January 19, 2021