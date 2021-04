Con el objetivo que hayan mayor personas inmunizadas contra el Covid-19, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden anunciará este martes la nueva fecha en que los adultos podrán a empezar a recibir sus dosis.

En principio Biden había anunciado como la fecha inicial el 1 de mayo, pero con los estados ampliando gradualmente la elegibilidad más allá de los grupos prioritarios como las personas mayores y los trabajadores esenciales de primera línea, el primer mandatario decidió recortar este plazo.

El objetivo de Biden con este plan es que los estadounidenses puedan reunirse “en pequeños grupos” para celebrar la fiesta nacional del 4 de julio.

Actualmente hay tres vacunas autorizadas en Estados Unidos: la de Johnson & Johnson (de una dosis) y las de la alianza Pfizer/BioNTech y Moderna (dos dosis).

El estado que más ha tenido afluencia de personas vacunadas es Florida quien inició este lunes un proceso de vacunación más ampliada.

