Kim Kardashian es una de las ‘reinas’ del maquillaje. Sin embargo, nunca ha tenido problema en mostrarse al natural y publicar fotos sin filtros para que sus fans vean que ella también tiene ojeras, manchas, granitos… En esta ocasión ha despertado el interés del público tras publicar varias fotos de su reciente escapada en familia a República Dominicana. La imagen que más ha llamado la atención es una en la que aparece con la piel totalmente desnuda, demostrando que es mucho más hermosa sin maquillaje.

Por Redacción Miami Diario

Sus seguidores se han mostrado sumamente complacidos por estas imágenes: “¡Con la cara lavada! Me encanta”, “Eres tan hermosa sin maquillaje“, “Pareces más joven” o “Mucho mejor sin filtros” puede leerse entre los más de 30.000 comentarios que le han dejado sus seguidores. Kim ha triunfado con esta foto y solo hay que fijarse en los ‘me gusta’ que ha conseguido, casi cinco millones, para confirmar que se ha convertido en una de sus publicaciones con más éxito.

Un dato a considerar es que Kim tiene una piel perfecta, hidratada y muy luminosa, por lo que parece que ha conseguido solucionar los problemas que tenía hace algunos meses. Está muy orgullosa de haberlo logrado, por eso ha querido mostrar cómo es ahora su rostro, cuando se quita la base de maquillaje, las pestañas postizas, el perfilador de labios y su famoso contouring, que le ayuda a marcar sus facciones.

Vale recordar que en una entrevista que concedió a la revista People declaró que “nunca vas a ser perfecta. Creo que la vida se trata de ser feliz y tener confianza“, dijo Kim en Parece que ella lo tiene muy claro y, a pesar de que sigue publicando fotos en las que muestra un maquillaje perfecto, en ocasiones le gusta mostrar la realidad de su día a día y las marcas que le han dejado los brotes de psoriasis que sufre desde los 25 años. “Si tienes psoriasis, no puedes dejar que te arruine la vida o que se lleve lo mejor de ti”, reconoció la celebrity, asegurando que con el paso del tiempo ha aprendido a aceptarlo: “A veces me las cubro (las ronchas) y a veces no. Realmente no es algo que me importe”.

Con información de: hola

