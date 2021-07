Lady Gaga impactó a sus seguidores tras revelar el póster oficial de la esperada película House of Gucci.

En el póster se anuncia la tan esperada fecha de estreno de la película que cuenta la historia de cómo Patrizia Reggiani, la ex esposa de Maurizio Gucci, conspiró para matar a su esposo, el nieto del reconocido diseñador de moda Guccio Gucci.

Desde el momento en que la cantante dio el primer vistazo a la producción tras compartir la foto en la que aparecen en la nieve ella caracterizada como Patrizia y Adam Driver como Maurizio, los fans no dejan de emocionarse con cada detalle de la cinta, reportó Quien.

New posters for #HouseOfGucci are here, giving a glimpse at the star-studded cast including Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons and Al Pacino. https://t.co/qoUggE7Ze8 pic.twitter.com/BuiSM2eDKZ — Variety (@Variety) July 29, 2021

Adicionalmente, Gaga dio a conocer en su cuenta de Instagram que el filme donde también actúan Al Pacino, Jared Leto y Salma Hayek se estrenará en cines el 24 de noviembre de 2021.

Además de esta información de la cinta basada en la controversial vida del creador de la firma y su esposa, todo parece indicar que Lady Gaga ha dado otra pista a sus fans, pues junto a la imagen colocó la palabra “Stasera” que se usa en italiano para decir ‘questa sera’ (esta noche)… por lo que muchos comienzan a especular con la idea de que en pocas horas saldrá a la luz el tráiler oficial.

En febrero del 2021 comenzó a rodarse la cinta en locaciones como Roma, Florencia, el lago Como, Milán y los Alpes italianos, terminando de filmar en mayo, mes en el que Gaga regresó a Nueva York para reunirse con sus perritos después del trágico incidente de su secuestro.

La película, una coproducción Estados Unidos-Gran Bretaña, está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden. El thriller narra cómo es que Patrizia contrató a un sicario para deshacerse de su esposo.