Ni 28, 29, 30 o la verdadera edad de Lily Collins (que es 31 años)… Emily Cooper, el personaje de la serie que todos hablan llamada Emily en París es más joven de lo que todos piensan, como bien lo reveló la actriz, quien por fin reveló una de las grandes incógnitas de esta producción de Netflix… impactando a todos sus seguidores con su respuesta.

Esta serie cuenta la historia de Emily, una ejecutiva de marketing de Chicago que, inesperadamente, consigue el trabajo de sus sueños en París cuando su compañía adquiere una empresa francesa de lujo y su jefa no puede ir. Además de los espectaculares looks que el personaje presume en cada uno de los capítulos, los cuales se han hecho virales gracias a su estilo preppy y femenino, los paisajes parisinos e historia creada por los guionistas de Sex and the City, la colocó como una de las más vistas en esta plataforma.

Las peticiones de los fans por saber más sobre el personaje hicieron que Lily se animara a revelar todos los detalles de Emily impactando al hacer una confesión inesperada: que la estadounidense más chic del momento tiene 22 años.

“Creo que nunca le hemos dado un ‘número’ en específico para su edad, pero creo que acaba de salir de la universidad. Tal vez este es su primer año después de graduarse. Quiero decir que tiene como, 22 años”, confesó a British Vogue.

La famosa demostró la emoción y cariño que siente por su personaje, al resaltar la pasión, ambición y preparación que tiene, detalles que, según Lily, fueron clave para obtener su trabajo ideal en París. “Tiene suficiente experiencia en su empresa en Chicago como para ganarse el respeto de su jefe. Es una chica inteligente y realmente innovadora, y este no es el primer rodeo. Ella fue a la escuela para esto y ha realizado prácticas”.

“Sin embargo, no es la persona que viajó durante la universidad. Estaba muy, muy concentrada con sus trabajos en el Medio Oeste, y no creo que haya estado en el extranjero. Básicamente, ella siempre ha sido un pez grande en un estanque pequeño, y de repente, en París, es un pez fuera del agua. Si hubiera ido a otra empresa en Chicago, la habrían tomado en serio, pero en París no está preparada para el cambio cultural que experimenta en Savoir. Su única experiencia real con Europa es a través del cine y la televisión”, agregó en dicha entrevista.

¿Lo cierto? Es que Lily, quien recientemente se comprometió con Charlie McDowell, admitió que el objetivo de esta serie nunca fue crear algo “revolucionario”, mostrándose orgullosa de lo que la producción logró en esta primera temporada, al elevar los ánimos después de la cuarentena y divertir a los espectadores con las ocurrencias de Emily, mientras descubren y ‘viajan’ junto a ella, a los lugares más emblemáticos de París, algo que por el momento (debido a la pandemia mundial), no es tan sencillo que digamos.

“Una estadounidense en París no significa, por ningún motivo, una trama revolucionaria, pero, en este momento, es una del exterior que simplemente no es posible en la vida real“, expresó en la misma entrevista.

Y tú… ¿ya viste Emily en París? ¿Te gustaría que anunciaran una segunda temporada?

