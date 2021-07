Reconocidos artistas internacionales como Los Pichy Boys se sumaron a la campaña #SOSCuba que llevan a cabo miles de cubanos en las redes sociales para visibilizar la crítica situación de la isla.

Aparte de los artistas, numerosos cubanos dentro y fuera de la isla han apelado a las redes sociales para pedir ayuda internacional y un corredor humanitario para Cuba.

La idea es garantizar la llegada de los recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país. El régimen cubano ha reconocido en las últimas semanas cifras récord diarias de infectados y fallecidos por COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, los Pichi Boys aseguraron que lo que esta pasando en Cuba “no tiene nombre !! #SOSCUBA #sosmatanzas.

En uno de sus post de Instagram publicaron lo siguiente: “Prendes la tele y te enteras que murieron unos cubanos en el mar cuando se les viró la balsa tratando de llegar a Miami. En la selva otro bulto mas de muertos, olvidados tirados a un lado del camino como animales. En Cuba la gente muriendo en los pasillos de los hospitales. Más represión, más atropellos”, reportó PeriodicoCubano.

También señalaron que “hay niños con muletas de palo hechas en casa. Algunos están muy malitos en los hospitales y otros han fallecido, mientras que Díaz Canel trae a niños de otros países a tratarse en la isla. Coño, caballero hasta cuando de verdad !!”

“¡Cuantos cubanos más se van a tener que morir para que esa mierda se caiga ¿Qué hemos hecho para merecer tanto mal? El mundo mira, calla y da la espalda .. cubanos, tenemos que gritar más fuerte, los de aquí y los de allá para que nos escuchen !! CUBA SE ESTA MURIENDO !!!” #soscuba #abajoladictadura.

Por su parte, el cantante cubano Yoyuel Romero, ex integrante de Orishas, pidió a sus seguidores que promovieran la etiqueta SOS Cuba todo el fin de semana para concientizar al mundo sobre la grave crisis que atraviesa la isla, informó AdnCuba.

En su cuenta de Instagram, Romero compartió un video para sus fans:

“Este es un mensaje que envío a todos los cubanos, a toda la gente que me sigue no importa de donde vengan. Cuba necesita ayuda y la dictadura de la isla no está dejando que el mundo sepa que necesitamos ayuda”.

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner retuiteó un mensaje con el hashtag #SOSCuba de un usuario que encarecidamente le solicitaba en nombre de todos los cubanos una ayuda para la isla.

El reguetonero puertorriqueño Jefnier Osorio Moreno, más conocido por su nombre artístico Lunay, compartió en su perfil en Twitter la etiqueta que busca llamar la atención sobre el colapso sanitario que vive la mayor de las Antillas.

La publicación de Lunay contó con miles de reacciones y cientos de comentarios agradeciendo su apoyo a una causa que une a cada vez más cubanos en cualquier parte del mundo.

Otro importante exponente del género reggaetón, el también boricua Rauw Alejandro, quien ha colaborado con artistas como Anuel AA, J Balvin, Zion & Lennox, Sech, Wisin & Yandel, igualmente mostró su solidaridad con la etiqueta de ayuda para Cuba.

La modelo e influencer puertorriqueña Mío Montalvo también se pronunció sobre la grave crisis en Cuba a través de una emisión en directo a través de Instagram.

Montalvo calificó la situación de Cuba como “sumamente triste” y pidió a los cubanos que se mantuvieran “fuertes y unidos”.