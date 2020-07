Las autoridades de Miami Beach giraron instrucciones a la policía de la ciudad para actuar con mano dura contra quienes violen las normas de bioseguridad para prevenir el coronavirus y las de convivencia ciudadana.

Por Redacción MiamiDiario

El administrador de la ciudad pidió en una carta enviada a la comisión de Miami Beach, que el Departamento de Policía instruya las medidas para controlar el comportamiento de los visitantes a la playa.

Por su parte el comisionado de Miami Beach, Michael Góngora fue tajante: “Nos tenemos que poner serios y fuertes. Hay personas que vienen a Ocean Drive que no solo no usan la mascarilla, sino que están peleando y actuando como criminales. Y esto no es aceptable”.

La orden de emergencia empezará a regir desde el lunes 20 de julio, aunque la policía reforzará su presencia en las calles desde el próximo fin de semana.

Además se deberán respetar de manera estricta las normas establecidas para evitar la propagación del COVID-19.