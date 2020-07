Este lunes, el senador Marco Rubio informó que hay escasez de Remdesivir en Florida. Mientras, el gobernador Ron DeSantis anunció que ha llegado un medicamento nuevo.

El senador estadounidense Marco Rubio dijo el lunes que recibió informes de varios hospitales de Florida que en las últimas 24 horas podría haber una escasez de Remdesivir en Florida, y contacto a varios funcionarios federales con la esperanza de resolver esa situación, reportó CBS.

El remdesivir es el medicamento clave que se ha utilizado en Estados Unidos para ayudar a los pacientes que luchan contra COVID-19.

El senador Marco Rubio posteó en su cuenta en Twitter: “En las últimas 24 horas he recibido informes de varios hospitales de Florida que están preocupados por la escasez potencialmente crítica de Remdesivir. Estoy en contacto con funcionarios federales con la esperanza de abordar este asunto de inmediato”.

