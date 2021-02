Mika Kubo, actriz mexicana-japonesa que rompe estereotipos y deslumbra en serie estelar de Telemundo “La Suerte de Loli

La prometedora estrella mexicana-japonesa comparte pantalla con los veteranos de telenovelas Silvia Navarro, Gaby Espino y Osvaldo Benavides, apareciendo junto a ellos en la nueva dramaturgia de 100 episodios “La Suerte de Loli”

La prometedora actriz bilingüe​ Mika Kubo se estrena llevando su talento al mercado de la televisión en español, marcando su debut en “La Suerte de Loli” la nueva serie de Telemundo. La actriz nacida en California, de madre japonesa y padre mexicano, quien viene de interpretar importantes roles en Hollywood en la película Transformers del 2018 “Bumblebee”, las series animadas de Netflix “Monkart” y “Float” en Disney, interpreta por primera vez en su carrera un papel lejos de estereotipos.

“Es mi primera vez interpretando un papel sin estereotipos en el medio Latino. Telemundo me dio la oportunidad de mostrar mis raíces latinas y lo mexicana que soy, ya que es la primera vez que hago un personaje sin tener que hablar chino o japon​é​s. Tener la oportunidad de interpretar personajes que no están jugando con estereotipos, que son más complejos y tienen más profundidad es muy emocionante”​, dijo Kubo.

En ”La Suerte de Loli”, Kubo da vida a ​Angie Lozada​, la mejor amiga y confidente de Paulina (Gaby Espino), donde a su vez comparte roles con la actriz Silvia Navarro quien interpreta a Loli Aguilar y el actor Osvaldo Benavides (Rafael).

“Angie es una mujer super astuta y algo conspiradora por lo cual se podría decir que es una de las antagonistas. Pero en realidad Angie hace las cosas porque es una mujer leal y competitiva, busca ayudar y proteger a su mejor amiga y a la vez ser la mejor productora dentro de la radio.” dijo Kubo.​”Es interesante porque siempre me toca hacer papeles antagónicos. No se porque me ha tocado así, pero de alguna forma eso me ha dado la oportunidad de salirme realmente de mi propia personalidad y eso me gusta”

La joven actriz de ascendencia mexicana y japonesa, cuenta con una carrera desarrollada alrededor de las artes muy completa.

Mika, es a su vez una bailarina de formación clásica y actriz de teatro experimentada con trabajos de alto perfil, como la película de Transformers de 2018 “Bumblebee”, las series animadas de Netflix “Monkart” y “Float” en Disney+ en su cartera de trabajos de voz en off y ha aparecido en una serie de comerciales de televisión para marcas de renombre mundial como Apple y Pepsi. ¿Su último? Un anuncio divertido y vibrante para la compañía de bebidas que se emitió durante los playoffs del Super Bowl 2020.

Sin dejar de lado que sus habilidades de actuación están también en exhibición completa en la miniserie interactiva “Swipe Night” de Tinder, un programa específico para dispositivos móviles en el que los espectadores pueden seleccionar finales alternativos y recibir notificaciones y vibraciones en sus teléfonos como parte de la experiencia de narración inmersiva.

“Desde muy joven, la actuación me ha permitido ser quien quisiera ser, ponerme en los zapatos de otra persona y usarla para encarnar la gama completa de emociones humanas que encuentro tan hermosas. Me permite ser un recipiente para contar las historias de otras personas, llorar, reír, sentir”.

Acerca de Mika Kubo

Nacida en California, de madre japonesa y padre mexicano, la pasión innata de Kubo por las artes escénicas la llevó a años de amplia formación profesional en danza y teatro contemporáneo.

Su crianza en Cancún, México, y su amor por sus raíces latinas dieron paso a su temprana participación en proyectos de teatro, televisión y cine tanto en inglés como en español.

Actriz estuvo en la saga de Transformers

La graduada de la Universidad de California en Berkeley ya ha sido parte de elencos de renombre como en la película Transformers “Bumblebee” de 2018, las series animadas de Netflix “Monkart”, “Float” en Disney, importantes campañas para Pepsi, American Express, Rita’s y está lista para asumir más, con la misión de romper los estereotipos impuestos a los personajes asiáticos / latinos mientras lo hace.

Con la personalidad extrovertida de Kubo, el carisma en pantalla y las habilidades de actuación de primera, la estrella prometedora está en camino. Para obtener más información sobre dónde ver la acción en pantalla de Kubo, siga a @MikaKubo​ en Instagram.