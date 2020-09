La NASA realizará el próximo miércoles dos de septiembre una prueba de dos minutos de duración completa del cohete SLS a gran escala. Estos datos de la prueba servirán para evaluar nuevos materiales y desarrollos para los cohetes SLS que impulsarán las misiones Artemisa, informó la agencia estadounidense en su portal web.

La prueba Flight Support Booster-1 se basa en tres encendidos de prueba de desarrollo a gran escala y otros dos de prueba de calificación que la NASA y Northrop Grumman completaron con éxito con el motor de cohete sólido de cinco segmentos en preparación para las tres primeras misiones Artemisa.

To get to the Moon, we’ve got to test the engines that will take us there. 🚀

Tomorrow at 2:45pm ET is a booster test for @NASA_SLS, the rocket that will propel humanity to the Moon and beyond with the #Artemis program.

Send questions using #AskNASA: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/PbC5ou6Szc

— NASA (@NASA) September 1, 2020