El derrumbe del Champlain Tower South, en Surfside también le cambió la vida a los dueños de los negocios trabajan en las cercanías del lugar.

Desde que ocurrió la catástrofe el pasado 24 de junio, los establecimientos comerciales han tenido grandes pérdidas, por lo que han tenido que recurrir al Departamento de Oportunidades Económicas (DEO, por sus siglas en inglés), con el objetivo de poder recibir una ayuda en estos momentos difíciles.

Dane Eagle, secretario del Departamento de Oportunidades Económicas del estado, pasó la mayor parte de la semana pasada en Surfside con el gobernador Ron DeSantis.

El Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida, instaló un centro móvil, para que los dueños de los negocios afectados lleven sus solicitudes de ayuda.

El centro ofrece préstamos a propietarios de negocios que califiquen y que estén sufriendo, por esta situación.

