A pesar del cambio en la trayectoria, las áreas costeras de Miami Dade y Broward, junto con el condado de Palm Beach, permanecen bajo vigilancia de tormenta tropical.

Hurricane #Isaias will track through the Bahamas into Saturday and near Florida this weekend, before tracking up the East Coast next week: https://t.co/FPde9xZAac pic.twitter.com/Qo7ltTdJmX

— The Weather Channel (@weatherchannel) July 31, 2020