Un nuevo reto de agilidad mental apareció en las redes. Se trata de un ejercicio de matemáticas de primer grado que muy pocos resuelven. Y aunque no lo creas trae de cabeza a más de uno.

Redacción MiamiDiario

El ejercicio en cuestión que fue resuelto por una persona graduada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y aseguró que no sabe que le piden al alumno.

Te contamos la historia, el pasado martes la escritora neoyorkina Helen Rosner posteó en su cuenta de Twitter una foto de un libro de ejercicios de Matemáticas.

En el mismo se pide “utilizar dibujos matemáticos para igualar las imágenes”.

Helen Rosner comentó que el ejercicio se la envió un amigo suyo graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Agregó que ninguno tenía la más mínima idea de lo que se supone que tiene que hacer el estudiante para resolver el problema.

My friend just sent me this pic of his 1st grader’s math workbook and neither he nor I have even the tiniest clue what the kid is supposed to do here pic.twitter.com/Xz2wP6P9j1 — Helen R. (@hels) October 6, 2020

Un usuario de Twitter manifestó el ejercicio parece “un experimento de psicología, y no un problema de matemáticas”.

Are you…supposed to draw the exact same fruits in the second basket????? To make them “equal”????? I feel like it’s a psychology experiment not a math problem. — Rachel Klein (@racheleklein) October 6, 2020

Por su parte, un profesor de matemáticas destacó que no tiene “ni idea de lo que se quiere buscar” con ese ejercicio. Manifestó que podría ser dibujar tres naranjas y dos plátanos en la canasta vacía.

Después de observar los diferentes comentarios la escritora neoyorkina posteó “luego de un análisis profundo” concluimos mi amigo y yo que cada fruta representa un ‘1’ o “dibujo matemático”, por lo que lo correcto sería dibujar cinco frutas, lo que en plural daría “dibujos matemáticos”.

Draw a picture with two types of fruit that equal the same amount of fruit as the first picture.

2+3 = 1+4 pic.twitter.com/45cIQaTdur — Kate Fluckiger 🍳 (@katefluckiger) October 6, 2020

No obstante, otra persona divulgó otra explicación más convincente. “Haga un dibujo con dos tipos de frutas que equivalgan a la misma cantidad de fruta que la primera ilustración: 2+3 = 1+4″, destacó RT

También le puede interesar: