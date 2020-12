Finalmente el presidente Donald Trump firmó el esperado paquete de estímulo para los estadounidenses, cuya economía se ha visto seriamente afectada por los embates de la pandemia del coronavirus de Wuhan. Anoche el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dio detalles. Quieres saber… ¿Quienes serán los primeros en recibir los cheques de estímulo de $ 600?

Los cheques de estímulo de $ 600 del último proyecto de ley de ayuda de Covid están oficialmente en camino a las cuentas bancarias, informó en dos tweets del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el martes por la noche, reportó CNBC.

Los cheques deberían haber empezado a llegar este martes en la noche. Los primeros en recibirlos serían las personas a quienes se les hace un depósito directo, explicó Mnuchin.

Por su parte, el IRS también confirmó que los depósitos directos iniciales comenzaron el martes y continuarán hasta la semana que viene.

“Algunos estadounidenses pueden ver los pagos de depósito directo como pendientes o como pagos provisionales en sus cuentas antes de la fecha de pago oficial del 4 de enero de 2021”, escribió el IRS en un comunicado que posteó en su portal el martes en la noche.

Su cheque de estímulo vendrá de esta manera si configura el depósito directo con el IRS para su declaración de impuestos de 2019 proporcionándoles la información de su cuenta bancaria. Si esa información ha cambiado, retrasará la recepción de su cheque de estímulo, según el IRS.

En su cuenta en Twitter, Steven Mnuchin escribió, “@USTreasury entregó un archivo de pago al

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2)

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020