La cantante y empresaria Rihanna nos vuelve a sorprender con la ampliación de su exitosa línea de cuidado de la piel de Fenty Skin.

En esta ocasión, nos ofrece un aceite corporal hidratante y brillante que “te dejará un brillo no pegajoso duradero”.

A través de su cuenta de Twitter, Rihanna promocionó su nuevo producto e indicó: “Empapa tu piel con un aceite

Drip ya skin in a hydrating, glossy, whipped body oil from @fentyskin that leaves you with a non-sticky glow that lasts. Also – she refillable! Available now at @Sephora @BootsUK @HarveyNichols + https://t.co/yH0c5ksLob ✨🧈

— Rihanna (@rihanna) May 11, 2021