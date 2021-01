La cantante colombiana Shakira decidió vender todos los derechos de sus canciones a Hipgnosis Songs Fund Limited, incluida la participación en los ingresos de la publicación y letras de todo su catálogo, que comprende 145 canciones, reportó elnacional

De esta manera, la cantautora neogranadina siguió los pasos de Bob Dylan –que vendió en diciembre todo su catálogo musical a Universal Music Publishing–,

Sin embargo, no se conoce la cifra por la que la colombiana vendió los derechos de sus canciones. También se confirmó que su música continuará siendo administrada por su discográfica Sony durante siete años más.

Tras firmarse el acuerdo, Shakira declaró en un comunicado: “Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me haya dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo”.

“What no one should ever take for granted is that Shakira is one of the most serious and successful songwriters of the last 25 years, having written or co-written virtually every song she has ever recorded.” – @MMercuriadis pic.twitter.com/IZyv7PDBpx

"Shakira is a superb creator who has led the charge from what was massive physical success to now having bigger success in streaming than most of her contemporaries.

It’s wonderful for us to welcome, the Queen of Latin Music and much more, to @HipgnosisSongs" — @MMercuriadis pic.twitter.com/MX994aWLm1

