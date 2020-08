Arranca el mes de agosto, y con él un sinfín de oportunidades que pueden aprovechar todos los signos del Zodiaco. De la mano de Mhoni Vidente y el Horóscopo de este 1 de agosto, descubre cómo puedes iniciar con el pie derecho una nueva oportunidad en el amor, salud y trabajo, reportó una nota de Soy Carmín.

Cada día es una oportunidad de comenzar de nuevo, es cuestión que te mentalices a hacerlo y que pongas todo tu esfuerzo y ganas para lograrlo. No pierdas la fe, pues cada falla y cada tropiezo, es una nueva oportunidad de levantarte y salir adelante, solo debes decidirte a hacerlo y aprender de las experiencias para alcanzar la felicidad.

Aries

Hoy tienes potenciada la creatividad y el talento. Esto será la clave para que este día sea muy especial. Inspírate para que, a tu vuelta al trabajo, el lunes, puedas resolver algún tema especialmente complicado y con el que te ha tocado batallar a diario.

En el terreno sentimental, hoy puedes sorprender gratamente a tu pareja con un plan que ni se imagina, Aries.

Proponle esa idea que anda rondando por tu cabecita a diario y que hoy has acabado de perfilar. Será una experiencia original y divertida que reforzará sus lazos. Si andaban un poco rutinarios, hoy la monotonía desaparecerá.

Tauro

Te estás dando cuenta hoy que las cosas son mucho más divertidas e interesantes cuando cuentas con el apoyo y la colaboración de tus colegas o tus amigos.

A diario te esfuerzas en solitario para conseguir tus objetivos, cuando deberías delegar en otras personas. Una situación totalmente imprevista te hará ver hoy lo importante que es hacer las cosas en equipo o con el grupo.

En el terreno sentimental, quizá estás un poco decepcionada por alguna incipiente relación que no ha llegado a buen puerto. No es una casualidad, Tauro.

El amor te ronda y puede llegar en cualquier momento a tu vida, pero necesita encontrarte libre como el viento. Con esta persona te esperan grandes momentos a diario. Podrás reconocerle de inmediato porque te inspirará sentimientos que no has experimentado nunca todavía.

Géminis

El amor será el principal protagonista hoy en tu vida. Te has estado dejando influenciar a diario por experiencias negativas que viviste en el pasado. Es por este motivo que has tomando incluso decisiones equivocadas.

Si ahora tienes a alguien en el punto de mira, pero te sientes perdida y no sabes cómo abordarle, es mejor que no hagas nada. El silencio a veces puede más que las palabras.

Pero hoy déjate ver y si entablas conversación con esta persona, mide muy bien tus palabras. A partir de ahora tienes que abandonar tu tendencia a valorar sólo los aspectos negativos de tus pretendientes, Géminis.

Haz caso a diario a tu voz interior y valora también sus cualidades. Esto también es válido en el ámbito social. A veces te muestras demasiado exigente con tus amigos.

Cáncer

Cambia hoy de actitud y sal de tu caparazón. Si te decides a lanzarte a vivir la vida, te espera una jornada fantástica junto a personas que te valoran y te quieren.

Leo

Tu intuición está hoy muy agudizada, y esto te sitúa en una posición privilegiada, más aún de la que disfrutas a diario. Tu capacidad de relacionarte con los demás hace que todo el mundo te considere una líder innata.

Tus amigos valoran esta faceta de tu personalidad, por eso hoy pueden pedirte que seas tú quien propongas un buen plan.

Tener tanta capacidad supone también tener más trabajo y más responsabilidad, pero valóralo como algo muy positivo. A diario te necesitan y confían en ti, no les decepciones hoy.

En el terreno sentimental, tienes un gran magnetismo, pero si eres de las Leo que tiene pareja, recuerda que el amor de largo recorrido necesita comprensión y atender a las necesidades del otro. Rebaja hoy un poco tu ego y haz más caso a quien está a tu lado.

Virgo

Hoy tienes tiempo suficiente para escuchar a un amigo o una amiga que está a diario intentando hablar contigo sin conseguirlo. Se trata de algo que también es de tu interés, no le des más largas y atiende a lo que tiene que decirte.

Quizá no se trata de ese tema que estás temiendo sino de otro asunto completamente distinto. Averígualo.

En el terreno sentimental, hoy un encuentro casual en un lugar público puede cambiar tu vida por completo. Por supuesto ese cambio no se va a producir hoy mismo, pero si hay roce diario con esta persona, poco a poco influirá positivamente en tu forma de ver la vida, Virgo.

En pocas palabras, descubrirás a su lado la fórmula de la felicidad. Hoy también alguien te ofrecerá la posibilidad de ganar un dinero extra. Es un buen tema.

Libra

Si eres de las afortunadas que estás ya de vacaciones, aprovecha bien este tiempo y recuerda que la diversión también es una forma de descanso.

Un tiempo fuera de la ciudad y alejada de los problemas que se plantean a diario será clave para que recuperes toda la energía. Si en estos momentos eres un corazón libre, es una buena ocasión para descubrir lo bueno que te estás perdiendo con tu soledad.

Y si eres una Libra con pareja, intenta controlar esos celos tontos que te asaltan a diario, y quizá más ahora que convives más horas con tu chico.

Es tu inseguridad la que hace que te repatee que él tenga amigas. Eso no tiene nada que ver con su amor por ti. Hoy mismo podrás comprobar sus sentimientos. No le atosigues con tonterías.

Escorpio

Hoy estás entrando en un ciclo de progreso personal que te resultará muy positivo para conseguir lo que te has propuesto. Ahora la vida parece llena de oportunidades para los nativos y nativas de tu signo, en especial en el terreno sentimental.

El amor te sonríe ahora y si eres de las Escorpio con el corazón libre en estos momentos, es probable que seas reticente a abandonar esa libertad.

Has experimentado lo cómodo que es estar sola por un tiempo, hacer lo que quieres en cada momento. Si ésta es ahora tu situación, hoy puede aparecer alguien en tu horizonte y cambiar toda tu perspectiva.

Será positivo, no cierres las puertas a esta posibilidad. Piensa que mantener esta soledad a diario acabará por cansarte. Tienes muy cerca de alguien que quiere estar contigo sin exigirte nada.

Sagitario

Esa nostalgia que te invade en algunos momentos a diario, puede tener su origen en una experiencia que no has conseguido asimilar. Reflexiona y descubrirás qué es lo que te afecta tanto a diario.

En el terreno sentimental, si hoy surge una discusión con tu pareja, no te lances a decir cosas sin ningún sentido.

Es mejor que te despejes con alguna actividad, o bien, a hacer ejercicio hasta que los ánimos e calmen. Se te pasará el enfado y probablemente también el estrés, Sagitario.

Capricornio

A diario te involucras demasiado en temas ajenos. Hoy te encontrarás frente a una situación de este estilo y tendrás que decidir sobre si ir a socorrer a quien crees que te necesita o seguir con tus planes, con tus amigos o con tu pareja.

Esta situación te puede crear problemas. Aprende a valorar cuando alguien necesita realmente tu ayuda y cuando sólo te lo imaginas.

También has de discernir si realmente eres indispensable, porque a diario la gente se aprovecha de tu buena voluntad. No permitas que esto interfiera en la buena relación con tu gente.

Haz caso a tu pareja cuando te dice que te pasas con tu buena fe. Es probable que tenga más razón que un santo. Hoy puede llegarte un dinero inesperado o que ya no esperabas cobrar. Date algún capricho, te lo mereces, Capricornio.

Acuario

Hoy tendrás un buen día, si sabes encajar cierta situación que despertará en ti la rabia y la frustración. Quizá te enteres de que alguien a quien hiciste una confidencia no ha respetado tu confianza.

Es normal que, de entrada, te sientas molesta, pero no te amargues todo el día por este tema. A diario te has de hacer el propósito de pasar un poco por encima de los temas que te ponen de mal humor, Acuario.

No hay nada más importante que tu bienestar emocional. Si el tema tiene solución, ponla en práctica.

Y si no la tiene, olvídalo y no vuelvas a depositar tu confianza en quien no la merece. Aplícate esto a diario y comprobarás como tu vida mejora. No te alteres por ciertas cosas, porque la principal perjudicada eres tú.

Piscis

Este tiempo de soledad, del que no dispones a diario, te va a sentar maravillosamente. Una caminata, un poco de sol, alejada de la gente, te dará tiempo para pensar y harás maravillas.

No cambies tus planes para seguir a los demás, hoy haz tu santa voluntad porque sabes lo que te conviene mejor que nadie. En el terreno sentimental, si estás en una relación de largo recorrido, procura no caer en la monotonía.

Es importante mantener la pasión, pero también impedir que los hábitos de diario se conviertan en pura rutina. Reflexiona hoy también sobre ello. Encontrarás la clave para todo funcione.