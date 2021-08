En los últimos años nos hemos acostumbrado a la leche de avena y a la de soja, pero ahora una Startup alimentaria está llevando la leche alternativa al siguiente nivel.

La Startup californiana Perfect Day utiliza hongos para fabricar una proteína láctea “molecularmente idéntica” a la de la leche de vaca, según su cofundador Ryan Pandya, reportó CNN.

“Nos interesaba saber qué hay en la leche… que le da una versatilidad y una nutrición increíbles que, de alguna manera, faltan en las leches de origen vegetal”, dice Pandya.

La empresa de Startup, Perfect Day ha reunido el gen que codifica la proteína del suero en la leche de vaca y lo ha introducido en un hongo.

Cuando el hongo se cultiva en tanques de fermentación, produce la proteína del suero, que luego se filtra y se seca para convertirla en un polvo que se utiliza en productos como el queso y el helado, que ya están en las estanterías de Estados Unidos y Hong Kong.

Hongos fermentados

Aunque la proteína de Perfect Day no contiene lactosa, hormonas ni colesterol, no es adecuada para las personas alérgicas a los lácteos. Pero como en el proceso no intervienen animales, Pandya describe el producto como “apto para veganos”.

También es bueno para el medio ambiente. Al eliminar las vacas de la ecuación, la producción de leche es “dramáticamente más eficiente”, dice Pandya, produciendo hasta un 97% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que los lácteos convencionales.

Un mercado en rápido crecimiento

Perfect Day no es la única empresa que busca soluciones lácteas sostenibles en la ciencia.

La empresa californiana New Culture también está desarrollando productos de queso sin vacas mediante un proceso de fermentación, y TurtleTree Labs está creando leche -incluida la humana- a partir de células cultivadas.

Según cifras del Good Food Institute -una organización sin ánimo de lucro que pretende impulsar la innovación en proteínas alternativas-, en 2020 se invirtieron 590 millones de dólares en proteínas alternativas fermentadas, de los cuales 300 millones fueron para Perfect Day.

Pandya afirma que la Startup también está buscando la aprobación reglamentaria en Canadá, India y Europa, así como buscando socios en la industria láctea.