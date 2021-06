Target se está preparando para competir con las ofertas de verano de Amazon Prime Day. Para ello, anunció que organizará una venta digital Deal Days del 20 al 22 de junio.

Con 36 horas seguidas de ofertas, la bonanza de compras de Target es 24 horas más larga que Amazon Prime Day, el abanderado de las ofertas de verano.

Se espera que el minorista tenga grandes descuentos en decoración del hogar, ropa, productos electrónicos, juguetes y artículos imprescindibles de la despensa.

La compañía dijo que el sitio estará lleno de “magia para mimarse”.

A diferencia de Amazon , un beneficio clave de comprar con Target es que no es necesario registrarse como miembro.

Además, Target se burla de que habrá grandes descuentos en alimentos y bebidas por primera vez este año.

Target Deal Days is back June 20-22 and bigger than ever! 🎉 Get ready for three days of spell-binding savings and plenty of perks — with no membership fee required. Get the scoop: https://t.co/E7azxdbykg pic.twitter.com/GRcVHzluFG

— Target (@Target) June 2, 2021