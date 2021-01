Nuevamente la dictadura de Nicolás Maduro cobra una nueva víctima. En esta ocasión fue el indígena pemón, Salvador Franco. Sus custodios sabiendo que necesitaba asistencia médica, en un terrible acto de crueldad, lo dejaron morir en su celda.

Cuando el venezolano Salvador Fernando Franco Pérez, fue apresado por los esbirros de la dictadura de Maduro junto a otros 12 indígenas de la etnia pemón, nunca imaginó que sus últimas horas la pasaría tras las rejas, esperando ser llevado a un hospital, en lugar de estar en su querido hogar en la selva.

En diciembre de 2019, la dictadura de Maduro detuvo a 13 venezolanos pertenecientes a la etnia pemón. Ellos fueron acusados de participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

Luego en un supuesto “juicio”, acusaron a los 13 indígenas de “terrorismo”, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.

Los indígenas acusados fueron Alfredo Fernández, Amilcan Pérez, Frank Fernández ,Frederick Fernández, Lisandro González, Óscar Pérez, Fiacencio Meya, Pantaleón Pérez, Leomar Delgado,Willy Martínez, Ronny Sánchez, Carlos García, y Salvador Franco, indicó en esa oportunidad el coordinador de Pueblos Indígenas de la organización no gubernamental, Foro Penal, Olnar Ortiz.

El pasado 30 de septiembre, integrantes de la ONG, Foro Penal denunciaron que los 13 hombres de la etnia pemón encarcelados en el Internado Judicial de El Rodeo II no recibían alimentación. Además estaban aislados.

El abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal posteó un video donde el coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG e indígena Bare, Olnar Ortiz, denunció desde el lugar donde está ubicado el centro penitenciario las terribles condiciones en que se encuentran los indígenas pemones.

