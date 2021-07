El presidente Joe Biden anunció el martes que duplicaría los esfuerzos para todos aquellos estadounidenses que aún se resisten a vacunarse, aunque ello implique ir de puerta en puerta y visitar iglesias u oficinas ya que se teme una nueva ola de contagios por la variante Delta..

Desde la Casa Blanca, el presidente señaló que hay una mayor preocupación por la variante Delta del coronavirus, que es más transmisible y ha obligado algunos países europeos a regresar a los bloqueos.

El esfuerzo de la administración se centrará en poner las vacunas en manos de médicos y expertos locales, con la esperanza de que puedan convencer a la gente de que las vacunas son seguras y beneficiosas.

“Nuestra lucha contra este virus no ha terminado”, declaró Biden. “En este momento, al mismo tiempo que me dirijo a ustedes, millones de estadounidenses todavía no están vacunados ni protegidos. Sus comunidades están en riesgo, sus amigos están en riesgo. Las personas que les importan están en riesgo“.

El tono de Biden fue más urgente que antes, ya que el país enfrenta posibles picos de infección en otoño.



La campaña de inmunización se está moviendo hacia una nueva fase, con los cierres de los sitios de vacunación masiva y un enfoque intensificado en los destinos diarios, desde oficinas hasta iglesias, festivales y farmacias, para que las personas puedan vacunarse incluso si solo salieron para comprar “una pasta de dientes“.

La Casa Blanca se enfrenta cada vez a más estadounidenses que se niegan a vacunarse a pesar de los esfuerzos a gran escala del gobierno federal. El anuncio del martes se produjo dos días después de que Biden reconoció que no había alcanzado una meta que él mismo se impuso: el 70 por ciento de los adultos estadounidenses habrían recibido al menos una dosis de la vacuna para el 4 de julio.

Aún así, los números han llegado al 67 por ciento, y la Casa Blanca realizó un gran evento en el jardín sur para celebrar la “independencia del Covid-19”.

Todos los adultos estadounidenses se volvieron elegibles para las vacunas el pasado 19 de abril, pero los números de vacunaciones diarias han caído vertiginosamente desde que alcanzaron su punto máximo en el mismo mes. En un momento dado, se administraron más de 3 millones de vacunas al día, pero en las últimas semanas ese número ha fluctuado y ha bajado hasta poco más de 700.000.

Tres de cada 10 estadounidenses (29 por ciento) dijeron que es probable que no se vayan a vacunar. Entre ellos se encuentra el 20 por ciento que dijo que definitivamente no lo hará, según una encuesta del Washington Post-ABC News publicada la semana pasada. El 29% que dijo que es poco probable que se vacunen aumentó con respecto al 24 por ciento que había dicho lo mismo en abril.

La decisión de vacunarse se divide cada vez más en líneas partidistas. La encuesta halló que el 86% de los demócratas han recibido al menos una dosis, en comparación con el 45% de los republicanos. Otro 7% de los demócratas dice que es probable que lo haga, en comparación con el 4% de los republicanos.

La negativa de los no vacunados podría afectar el retorno del país entero a la normalidad. Las personas no vacunadas tienen una mayor probabilidad de infectarse con el virus, lo que les brinda la oportunidad de mutar a una forma más transmisible o que pueda enfermar a las personas que ya han sido vacunadas.

A medida que la variante Delta se ha extendido, la Organización Mundial de la Salud ha reiterado su recomendación de que todas las personas, incluidas las que ya están completamente vacunadas, continúen usando mascarillas para frenar la propagación del virus.

“Me parece que esto debería hacer que todo el mundo se lo piense dos veces, o al menos debería provocar una reconsideración, especialmente en aquellos jóvenes que piensan que no tienen porqué vacunarse“, dijo Biden. “La buena noticia es que nuestras vacunas son muy efectivas. Los estadounidenses completamente vacunados tienen un alto grado de protección, incluso contra esta variante Delta“.

Su administración intentará poner las vacunas en manos de los pediatras, con la esperanza de que vacunen a los niños antes de que estos regresen a la escuela o cuando se hagan los exámenes físicos antes de practicar deportes de otoño. El gobierno también ampliará el uso de clínicas móviles y tratará de crear oportunidades para que más personas se vacunen en su lugar de trabajo.

“La conclusión es que mi administración está haciendo todo lo posible para liderar una respuesta de todo el gobierno a nivel federal, estatal y local”, dijo. “Pero también necesitamos que todos pongan de su parte”.