Las preocupaciones que tenía Lewis Hamilton antes de afrontar el Gran Premio de España se disiparon con una espectacular victoria, la número 88 de su carrera. Lo que sí le otorgó este triunfo fue el récord de podios con 156 dejando atrás al alemán Michael Shumacher con 155.

Otra de las preocupaciones era cómo los neumáticos de Mercedes se enfrentarían bajo un sol abrasador de verano después de marchitarse la semana pasada en el calor menor de Silverstone.

El seis veces campeón del mundo está ahora a tres victorias del récord de Fórmula Uno de Michael Schumacher de 91.

