El suizo Roger Federer dejó claro este sábado que su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, para por la dura prueba que tendrá a partir del martes en uno de sus torneos predilectos, Wimblendon.

El jugador helvético que en la actualidad ocupa el octavo puesto en el ranking de la ATP, indicó que si tiene un excelente campeonato tendrá grandes posibilidades de acudir a la cita olímpica.

“Con el equipo decidimos que volveremos a evaluar la situación después de Wimbledon porque … obviamente, si juego muy bien aquí o muy mal, creo que tiene un impacto en cómo se verá todo en el verano”, dijo Federer el sábado.

Federer tiene la gran ilusión de ir a los Juegos Olímpicos

A pesar que aún pasa por un proceso de recuperación, el ex número uno tiene toda la ilusión de asistir a los Juegos Olímpicos que comenzarán a finales de julio.

“Aún así, tengo la sensación de que me gustaría ir a los Juegos Olímpicos. Me gustaría jugar tantos torneos como sea posible. Pero creo que ahora decidimos pasar por Wimbledon, sentarnos como equipo y luego decidir a dónde vamos”, comentó el jugador.

Federer estuvo alejado de las canchas por 13 meses, tanto por la pandemia del Covid-19 como por varias operaciones en su rodilla.

Recientemente jugó el torneo de Halle, donde tuvo algunas dificultades que pudo resolver en el camino.

Lo bueno ahora, mirando hacia atrás, es que sé que no sucederá aquí porque estoy listo, estoy emocionado, estoy animado”, dijo Federer

Roger Federer confirma en rueda de prensa que decidirá al final de este Wimbledon si viaja a Tokio para competir en los JJOO. Decidirá según cómo se sienta físicamente. — José Morón (@jmgmoron) June 26, 2021

Buscará su noveno título en Wimblendon

El suizo de 39 años de edad, es el máximo ganador del torneo inglés y buscará ampliar la ventaja en la edición 2021.

“Sé que si me pongo en marcha, me meto en la segunda semana, que es el objetivo aquí en este momento, que me haga cada vez más fuerte a medida que pasa cada partido, creo que es muy posible”, destacó el jugador.

El primer rival que tendrá enfrente será al francés Adrian Mannarino, el martes, en la primera ronda del certamen.