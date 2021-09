Este miércoles los abogados de Nikolas Cruz, autor del asesinato de la masacre en un Centro Escolar Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida han pedido que durante el juicio se supriman ciertas palabras.

Melisa McNeil, quien lidera la defensa del joven de 22 años pidió que durante las audiencias se supriman las frases “masacre”, “asesino”.

“No estamos haciendo ningún esfuerzo, como ha alegado el Estado, para minimizar lo que sucedió”, expuso McNeill durante la audiencia de este miércoles en un tribunal del sur de Florida.

Durante la comparecencia de McNeill de este este miércoles, Nikolas Cruz estuvo presente, aunque no emitió ninguna declaración ante el juez.

“La evidencia habla por sí misma, y no es necesario invitar al error en el expediente con estas referencias perjudiciales”, señaló la defensa.

Pero esta petición fue objetada por un familiar de las 17 víctimas de la masacre de Parkland, quien dijo que los términos están bien utilizados en este caso.

Una de ellas fue Schulman Beigel, cuyo hijo, Scott, profesor y entrenador del colegio, murió en el hecho tratando de salvar a unos estudiantes.

“Eso fue lo que él hizo. Fue una masacre disparar a toda esa gente con un arma de guerra. Sabía lo que estaba haciendo, lo escribió todo, estaba todo en su teléfono celular”, relató Beigel que siguió la audiencia vía Zoom.

