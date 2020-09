View this post on Instagram

¡Bienvenidos a uno de los conciertos más especiales, producido desde mi Guadalajara hermosa y transmitido en vivo a todo el continente: “América A Una Sola Voz” La música mexicana y su energía crearán un streaming como ningún otro. ¿Están listos para pasar uno de los mejores recuerdos a mi lado? #UnaSolaVozAF Nos vemos el 03 DE OCTUBRE, en punto de las 20:30 hrs ( Tiempo de CDMX ) 🎫 BOLETOS a la venta 02 de Septiembre.