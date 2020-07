Un avión entero en algarabía. Entre aplausos los pasajeros despidieron a “Karen”, que se negaba a usar una mascarilla, por lo que fue retirada de un vuelo de American Airlines.

El pasajero Jordan Slade grabó un vídeo del momento en que la mujer, que no llevaba ninguna cara cubierta en desafío a las pautas de vuelo, fue expulsada del vuelo que viajaba de Ohio a Carolina del Norte el 19 de julio.

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF.

And then everyone clapped 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78

— Jonah (@BookofJonah) July 20, 2020