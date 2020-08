Tras haber vivido la cuarentena juntos, la relación entre Ana de Armas y Ben Affleck, según ha trascendido, ha florecido y evolucionado, según difundió infobae

Una fuente reveló, de acuerdo con el portal de noticias de entretenimiento, E! News, que la relación se ha fortalecido gracias al apoyo de la actriz cubana hacia la sobriedad de Affleck, quien ha estado numerosas veces en rehabilitación debido a su adicción al alcohol.

La fuente anónima reveló que “desde que Ana ha estado en la vida de Ben, estar sobrio se ha vuelto más fácil de manejar. Ella entró en su vida y le ha dado todo lo que quiere y necesita en una pareja. Está muy satisfecho con Ana y no busca un método de afrontamiento. Ella tiene una personalidad vivaz y es una actriz muy talentosa”.

También indicó que el alcohol no es un objeto que influya o destaque mucho en la vida social de la actriz, algo que en definitiva ha ayudado al actor de 48 años.

“Beber no es parte de la ecuación con Ana. Ella es un gran apoyo y no va a fiestas, ni hace del alcohol una gran parte de su vida. No es lo que hacen como pareja o como parte de su relación. Él realmente no ha sentido el deseo o la necesidad desde que se inició esta relación”, explicó.

Aunado a esto la relación que De Armas tiene con los hijos que Affleck comparte con su ex esposa Jennifer Garner, ha sido muy buena. De acuerdo con la misma publicación, Violet de 14 años, Seraphina de 11 y Samuel de 8 conocieron a la actriz de 32 años en mayo pasado.

La fuente agregó que “es maravillosa con sus hijos y muy cariñosa. Es difícil expresar con palabras lo feliz que está con ella. Ella lo llena y él no necesita nada más”.

Se pudo conocer que la pareja se encuentra en un buen lugar y Affleck se siente bien consigo mismo.

“Está haciendo mucho ejercicio y se siente muy bien. Continúa enfocándose en su familia y su nueva relación. Han sido unos meses geniales para ellos como pareja”, finalizó.

