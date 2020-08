Ya se conocen parte de los resultados electorales. Por ese motivo habrá nuevos rostros en la Comisión condal de Miami-Dade.

Redacción MiamiDiario

Cerca de las 10 de la noche la mayoría de los precintos ya habían sido reportados, y se conocía cuales candidatos irían a una segunda vuelta, reportó El nuevo herald.

La Comisión de Miami-Dade es el poder legislativo que establece políticas públicas sobre servicios como infraestructura, transporte y seguridad.

En esta elecciones habrán nuevos rostros. Cinco comisionados tienen que salir debido al nuevo reglamento que indican un máximo de dos períodos.

Resultados

De esta forma, Keon Hardemon del distrito 3 obtuvo una ventaja de 49.34%. Se enfrentará a Gepsie Metellus en segunda vuelta en las elecciones de noviembre.

Mientras, Eileen Higgins, comisionada titular del distrito 6, irá a una segunda vuelta con Renier Díaz de la Portilla.

En el distrito 13, René García arrasó con más del 77% de los votos.

DISTRITO 3

Keon Hardemon, ex comisionado de la ciudad de Miami, obtuvo 49.34%. Irá a una segunda vuelta con Gepsie Metellus, quien obtuvo 21%.

Hardemon debía superar el umbral de 50% para evitar otra elección y ganar la posición.

El distrito 3 incluye, downtown Miami, Liberty City, Little Haití, Wynwood, Allapattah y las villas El Portal y Miami Shores.

DISTRITO 5

Van a segunda vuelta la candidata Eileen Higgins, con el 46,94% y Renier Díaz de la Portilla con el 39.61%.

En las pasadas elecciones de 2018, Higgins superó a uno de los hermanos de Díaz de la Portilla quien también se había lanzado a la candidatura para este distrito que cubre las ciudades de Miami y Miami Beach.

DISTRITO 7

Van a segunda vuelta Cindy Lerner, ex alcaldesa de Pinecrest, con el 39,65% y Raquel Regalado, ex miembro de la Junta de Escuelas, con 36.65%.

El distrito 7 incluye partes de Miami, Coconut Grove, Coral Gables, Pinecrest y el Sur de Miami.

DISTRITO 9

Kionne McGhee, quien fue representante del estado, con el 36.75% de los votos se enfrentará a Elvis Maldonado en segunda vuelta.

Maldonado fue concejal de la ciudad de Homestead.

DISTRITO 11

El actual comisionado Joe A. Martínez aseguró su reelección con más de 54% de los votos.

Este distrito incluye partes no incorporadas del oeste y suroeste de Miami-Dade, incluyendo Kendall, Kendale Lakes, Bent Tree, Lakes of the Meadows y Country Walk.

DISTRITO 13

Rene García, quien fue legislador estatal, tomó una gran ventaja con más del 77% de los votos.

