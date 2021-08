El presidente Joe Biden se pronunció este miércoles desde la Casa Blanca, un día después de que el último avión estadounidense abandonara Kabul y calificó como un “increíble éxito”, la misión de retirada de Afganistán.

A su vez que Biden ha criticado a quienes aseguran que las evacuaciones deberían haber comenzado antes y haber sido más ordenadas. “No estoy de acuerdo”, ha respondido.

Biden ha asegurado que EEUU estaba preparado para “cualquier eventualidad” en su retirada de Afganistán, “incluso esta”, ha dicho, refiriéndose a la caída del ejército afgano tras la victoria de los talibán. Reseñó El Mundo.

La fecha límite del 31 de agosto, ha señalado , no era arbitraria, “se diseñó para salvar vidas estadounidenses”, ha dicho. Según Biden, “las fuerzas de seguridad afganas no aguantaron tanto como se esperaba”.

Joe Biden subrayó que la “verdadera decisión” respecto a Afganistán era si las tropas debían “retirarse o escalar” y aseguró que no quería “extender una guerra eterna”. La prioridad era “asegurarse de que Afganistán nunca fuera utilizado para lanzar un ataque contra Estados Unidos”.

Over the last weeks, our troops completed the largest airlift in U.S. military history – carrying more than 120,000 people from Afghanistan. Now, we are working to safely welcome the brave Afghan allies who worked with us, and other vulnerable Afghans to the U.S. Here’s how: pic.twitter.com/kusgdATOQ7

— The White House (@WhiteHouse) August 31, 2021