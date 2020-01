Departamento de Estado: “Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino de Venezuela”

Y agregó: “Las acciones desesperadas del antiguo régimen de Maduro, prohibiendo ilegalmente por la fuerza a Juan Guaidó y a la mayoría de los diputados ingresan al edificio, hacen que el “voto” de esta mañana (que carece de quórum y no cumple con los estándares constitucionales mínimos), una farsa”, escribió el funcionario estadounidense a través de su cuenta en Twitter.

El mensaje de Kozak llega luego de que la embajada virtual de los EEUU en Venezuela ya condenara la maniobra. “ALERTA: Lo que el régimen está haciendo ahora en la @AsambleaVE va completamente en contra de la voluntad del pueblo y de las leyes que gobiernan el proceso. La democracia no puede ser intimidada”, escribió El perfil es la voz autorizada del gobierno de Trump en el país caribeño.

Para el Senador Rick Scott «El régimen de Maduro está desesperado.Están utilizando la violencia para impedir que el presidente interino Guaido entre en la @AsambleaVE para evitar su reelección. Esto es de Maduro #Venezuela . Imponiendo sus reglas a través de la violencia y la intimidación. ¡Qué desgracia!».

The Maduro regime is desperate. They are using violence to impede Interim President Guaido from entering the @AsambleaVE prevent his re-election.

This is Maduro’s #Venezuela. Ruling through violence and intimidation. What a disgrace! https://t.co/FhclGehod9

— Rick Scott (@SenRickScott) January 5, 2020