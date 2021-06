Los Miami Dolphins culminaron este viernes, sus actividades voluntarias organizadas en equipo (OTA) y su Entrenador en Jefe, Brian Flores ofreció un balance sobre la realización de las actividades.

“Hemos tenido un buen número de muchachos aquí en las últimas semanas y estamos contentos con eso”, dijo Flores en el conclave que tuvo con los medios de comunicación.

El mandamás del conjunto cetaceo, expresó que espera que esto sea un abreboca para los minicampamentos que tendrá el equipo, en los próximos días.

Flores expresó que espera que ningún jugador falte en los minicampamentos de los Miami Dolphins, ya que serán vitales para la pretemporada que se avecina.

“Espero ver a todos en el minicampamento obligatorio”, comentó el dirigente que en el 2020 tuvo una campaña de altos y bajos.

Hasta los momentos en la temporada baja de los Miami Dolphins, no ha habido muchos movimientos, aunque todavía queda mucho para que se pueda realizar algún movimiento sorpresa.

