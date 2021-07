Este lunes el Comité Olímpico de los Estados Unidos, anunció el roster de jugadores que conformarán la selección que intervendrá en los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

El combinado norteamericano liderado por el mánager con experiencia en Grandes Ligas, Mike Scioscia, ganó su pase a la cita olímpica que comenzará el 30 de julio en el torneo clasificatorio que se disputó el mes pasado, en Florida.

La escuadra norteamericana estará conformada por 24 peloteros, que fueron divididos en 12 lanzadores y 12 jugadores de posición.

“Hemos estado esperando este momento desde que el béisbol regresó al Programa Olímpico. Nuestro objetivo era construir este equipo alrededor de un núcleo de jugadores de béisbol experimentados y veteranos con una experiencia invaluable al más alto nivel e internacionalmente, y lo hemos hecho. Confiamos en haber formado un equipo de jugadores que representará con orgullo a Estados Unidos en el escenario mundial ”, dijo , Paul Seiler, CEO de la selección de Béisbol de Estados Unidos.

El cuerpo técnico de los Estados Unidos, estará compuestos por un grupo de personas que han tenido experiencias en las Grandes Ligas.

Mile Scioscia, mánager quien dirigió al conjunto de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, estará al mando del conjunto de las barras y las estrellas.

A Scioscia lo acompañarán, Roly de Armas (Coach de Bullpen), Darren Fenster (Coach de Tercera Base ), Dave Wallace (Coach de pitcheo), Jerry Weinstein ( Coach de primera base), y Ernie Young (Coach de bateo).

Todos ellos suman más 100 años de experiencia en conjunto y llevaron al conjunto de las barras y las estrellas a la cita olímpica con récord de cuatro victorias sin reveses.

