Fin de la espera: Brightline anuncia fecha de viajes entre Miami y Orlando

Luego de sufrir dos retrasos, la compañía ferroviaria Brightline, anunció el inicio de sus operaciones en el nuevo tramo entre la ciudad de Miami y Orlando. El acceso a esta ruta estaba previsto para principios del mes de septiembre, sin embargo hubo algunas complicaciones.

El 8 agosto, la empresa notificó que aún estaban en etapas finales de certificación, razón por la que no podrían llevar a cabo los primeros viajes del mes. A fin de aliviar los malestares que esta situación podría generar, dijeron que reprogramarían las fechas.

Ofrecieron descuentos en servicios e informaron a los pasajeros que harían la devolución del costo total del boleto. No obstante, para el día miércoles 30 de agosto, nuevamente la compañía informó al público que sus operaciones permanecían suspendidas hasta el 21 de septiembre.

Todos los boletos programados para viajar con fecha entre el 1 y 21 del mes, quedaron sin efecto por fuerzas mayores.

Let's OrlanGO! 🎉​

Brightline Orlando will officially open on September 22nd, and we can't wait to welcome you on board. ​

Book your ride: https://t.co/yhfZJpKCrT#GoBrightline #RideBrighter #OrlanGO pic.twitter.com/gvkCrdTwco

— Brightline (@GoBrightline) September 13, 2023