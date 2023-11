Tuvo un traumático viaje con Brightline, pidió reembolso y así le respondieron

Brightline es el único ferrocarril de pasajeros de propiedad privada en los Estados Unidos. Corre entre Miami y Orlando, en Florida, y parte de la ruta discurre por una vía compartida por el Florida East Coast Railway.

Esta línea de tren fue la elección de Jared Cohen para visitar a su familia. El estudiante de la Universidad de Temple, quien se declara “disfrutador de trenes regionales” en las redes sociales, ama viajar en tren por todo el país.

Sin embargo, su experiencia con Brightline no fue tan satisfactoria. Cohen lo narró así en sus redes sociales y relató que todo comenzó cuando reservó un vuelo temprano el 3 de noviembre desde Filadelfia a Miami, donde se embarcaría en el tren.

Aunque tenía la posibilidad de volar directo hasta Orlando, la idea del joven era conocer la ruta del ferrocarril que se lanzó el pasado 22 de septiembre. Lástima que sus expectativas quedaron defraudadas por lo que le sucedió.

Cohen optó entonces por viajar desde Filadelfia a Miami. Reservó con tiempo suficiente para aterrizar, dirigirse a la estación Brightline del centro y abordar el nuevo servicio de alta velocidad a Orlando.

Pero su vuelo a Miami se retrasó, luego el Metrorail también tuvo contratiempos y llegó demasiado tarde para abordar el tren. Así que optó por tomar el siguiente vagón y así disfrutar del programa Connect With Confidence.

Se trata de un servicio que ofrece volver a reservar a los pasajeros de forma gratuita si pierden su tren debido a un retraso en el vuelo de llegada. Sin embargo, él tuvo que pagar 72 dólares por un nuevo boleto.

Consciente de la política de Brightline, Cohen envió un correo electrónico al servicio de atención al cliente solicitando un reembolso. Pero cuando le respondieron, tres semanas después, fue con un mensaje “casi incomprensible”.

asked @GoBrightline for a refund for my rebooked ticket that i had to pay $72 for because my flight was delayed and made me miss my train (something they say they’ll allow a free rebooking for), and what got back was this nearly incomprehensible email. pic.twitter.com/KSZkTIYzoO

— jared (regional rail enjoyer) (@_spacepeanut_) November 25, 2023