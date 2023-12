Tri-Rail fija nuevos horarios mientras trabaja en sus viajes a Downtown Miami

El sistema de trenes Tri-Rail, que ampliará sus servicios en Miami Central Station, modificó los horarios de operaciones actuales. Esto debido a que pondrán a prueba el funcionamiento de toda la maquinaria, simulando el tiempo que tendrán para operar en el downtown de la ciudad.

“Vamos a trabajar como si el servicio ya estuviera disponible pero sin la conexión real”, dijo Victor García, vocero de la Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida (SFRTA).

El lunes 11 de diciembre, los horarios se modificaron para combinar con el cronograma de Brightline y Florida East Coast Railway. De esta manera, los usuarios contarán con toda una operación sin contratiempo.

La compañía mencionó que esto se está llevando a cabo debido a que en los últimos meses, registraron un aumento significativo de usuarios. De acuerdo con la información replicada en su página web, Tri-Rail ha tenido un promedio de más de 300.000 pasajeros mensuales entre enero y noviembre de 2023.

Estos números representan un incremento general del 18% con respecto al 2022. Frente a esto, los directivos prevén que el número de usuarios aumente próximamente con la puesta en marcha del servicio adicional.

For a copy of the new train schedule, visit: https://t.co/WO3gFBsjke

— Tri-Rail (@Tri_Rail) December 4, 2023