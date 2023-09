Horror Nights de Universal Orlando: lo nuevo en su edición 2023

Halloween es una de las festividades más emocionantes en Estados Unidos y Universal Studios en Orlando sabe cómo festejarlo a lo grande. Cada año en esta temporada, el parque de atracciones abre sus puertas durante la noche, para llevar a cabo un espectáculo terrorífico que sólo los más valientes están dispuestos a soportar.

Halloween Horror Nights de Universal está aquí, el evento más famoso y tenebroso del año comenzó con una extensa oferta de atracciones y zonas de terror que están de “muerte”. Para su edición 2023, se han dispuesto 10 casas encantadas que prometen ser una experiencia escalofriante para los visitantes.

Las noches de terror en Universal Studios Orlando, comenzaron el pasado 1 de septiembre y se extenderán hasta el 4 de noviembre. Las atracciones, espectáculos y resto de actividades comienzan a partir de las 6:30 p.m. hasta las 2:00 a.m.

Cada una de las ofertas se realizará en noches selectas y tienen costos diferentes. En su página web, el parque hace la aclaratoria que todos los boletos y horarios están sujetos a modificaciones según las circunstancias.

Para la edición de este año, habrá zonas de miedo en las que los visitantes serán objeto de burlas y sustos por “monstruosos” espantos.

“The Exorcist: Believer” es la primera casa del terror inspirada en la nueva película que se estrenará el próximo 13 de octubre. Los usuarios al entrar en “contacto” con los espantos que habitan en el lugar, podrían perder su alma y solo un exorcismo podrá salvarlos.

“Chucky: Ultimate Kill Count” por primera vez, los visitantes podrían toparse con el muñeco asesino. En esta casa, todo el que entra, podría “morir” durante el ataque del temible Chucky.

“Universal Monsters: Unmasked” esta es la casa embrujada de Universal Studios promete albergar todas las criaturas famosas. El fantasma de la ópera, el jorobado de Notre Dame, el Dr. Jekyll y su trastornado personaje alternativo, el Sr. Hyde, y el Dr. Jack Griffin, también conocido como El Hombre Invisible.

“Dr. Oddfellow: Twisted Origins” más que una vivienda, tendrá estilo de circo nocturno y estará destinada para “dementes”. Todo el espectáculo estará bajo la dirección de un maestro de ceremonias malvado que busca almas para alimentar sus oscuras intenciones.

En la oferta de entretenimiento también figura:

– Dueling Dragons: Choose Thy Fate.

– Stranger Things 4.

– The Darkest Deal, un lugar para vender las almas a cambio de fama.

– Bloodmoon: Dark Offers.

– YETI: Campground Kills.

– La nueva casa embrujada The Last of Us, inspirada en la famosa serie de HBO. Los visitantes deberán “luchar” para sobrevivir.

