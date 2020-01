Gemelos impactan las redes sociales al nacer en diferente día, mes y año

La historia del nacimiento de gemelos en Indianápolis en diferente día, mes y año se ha vuelto viral en redes sociales.

Los bebés nacieron la semana pasada en el hospital Ascension St. Vincent Carmel, Joslyn nació a las 23:37 horas del 31 de diciembre de 2019 y Jaxon a las 00:07 del 1 de enero del 2020.

Los pequeños han nacido de forma prematura y aunque los progenitores bromearon sobre la posibilidad de que los pequeños podían llegar antes al mundo, jamás imaginaron que sería justo en dichas fechas.

Por suerte, aunque ambos pesaron 1.8 kg y se encuentran perfectamente de salud deberán estar recluidos en el centro de salud varios días.

Twins Joslyn & Jaxon were born to Dawn Gilliam & Jason Tello a half hour apart in different years at @StVincentIN Carmel. Big sister 11:37 pm #NewYearsEve. Little brother 12:07 am #NewYearsDay. Hear from the #Pendleton parents at 6:15 pm @WTHRcom. pic.twitter.com/4UQlPXvt74

— Rich Nye (@RichNye13) January 3, 2020