¡Ideal para los fans del filme Padrino II! Venden la mansión de Lake Tahoe en $ 5.5 millones

La mansión de Fleur du Lac, ubicada frente al lago Tahoe, lugar que se hizo famoso porque allí se filmaron escenas icónicas de la película el Padrino II, una de las joyas cinematográficas de Francis Ford Coppola, ahora está a la venta y lista para sus futuros moradores.

La gran y lujosa mansión ubicada en el lago Tahoe, que se encuentra entre Nevada y California, está a la venta por 5.5 millones de dólares, tal vez un fanático de la saga del Padrino se decida y la compre, destacó nypost.com.

La casa es una construcción arquitectónica que se destacó porque fue un elemento clave en el segundo filme de la famosa trilogía del reconocido director cinematográfico Francis Ford Coppola.

La inmobiliaria Sotheby’s International Realty es la encargada de la venta de la fastuosa mansión realmente alcanzable para unos pocos, el nombre de la propiedad es Fleur du Lac que se traduce del francés como flor del lago, destacó Sothebysrealty.com

La mansión se hizo famosa porque allí se filmó parte de la segunda película de la trilogía El Padrino en el año 1974, entre las escenas que destacaron que fueron rodadas allí se encuentra el tiroteo a Michael Corleone, interpretado por Al Pacino y el asesinato de su hermano Fredo, papel asignado al actor John Cazale, destacó Efe.

Es una mansión que tiene unos 400 metros cuadrados, posee cuatro dormitorios y cinco baños completos, piscina, jacuzzi, dos pistas de tenis y una exclusiva playa privada.

Legendary site of 'Godfather II' Tahoe shore home lists for $5.5 Million

Lake Tahoe's Fleur du Lac Estates set the stage for some of the most memorable scenes in the legendary movie, "The Godfather Part II."

