¡Increíble! El plástico le cuesta al mundo 3,7 billones de dólares al año

El informe fue divulgado en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella (Francia).

Cada año once millones de toneladas de plástico van a parar al mar, y de aquí a 2040, si no se cambia el modelo actual de producción y reciclaje, esa cifra se triplicará.

Además, el informe resalta que todo el ciclo de vida de ese plástico, desde su producción hasta que se deposita en el fondo de los mares, o en el suelo, representará el 20% del presupuesto global de lucha contra las emisiones de carbono en 2040.

