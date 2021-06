Este martes los Florida Phanters hicieron su primer movimiento tras la temporada. Se trata del experimentado defensa Kevin Connauton, a quien ya conocen muy bien.

Connauton llegó a los Panthers en un acuerdo de prueba en el campo de entrenamiento y ganó un contrato de un año.

Aunque pasó la mayor parte de la temporada en la reserva, Connauton fue una buena opción de profundidad para la defensiva de los Panthers y terminó jugando en siete encuentros de la temporada pasada.

Ahora Connauton estaría luchando por un puesto en la lista de 23 hombres de los Florida Phanters o en su defecto pertenecer al equipo filial de la AHL, los Charlotte Checkers.

We have re-signed Kevin Connauton to a one-year, two-way contract extension! ☑️

📝 » https://t.co/yPnkHegYHj pic.twitter.com/2qkklWz4bv

— Florida Panthers (@FlaPanthers) June 1, 2021