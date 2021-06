En una reciente entrevista de FTX Podcast, la ballena de Bitcoin destaca que el mercado de criptomonedas ha crecido masivamente en términos de fundamentos en un lapso de cinco años.

Se trata del rastreador de blockhaim y el sistema de análisis más avanzado que informa transacciones grandes e interesantes a medida que ocurren.

Un criptocomerciante de larga data conocido como Flood dijo que está reorganizando su cartera de activos digitales.

En un nuevo tuit, Flood dice que está trasladando las ganancias que ha generado del comercio de Bitcoin (BTC) a la plataforma líder de contratos inteligentes, reportó Dailyhodl.

🚔 🚔 🚔 2021 is set to be a record shattering year for scammers! We have tracked $153 million USD in stolen #BTC so far and need your help to make blockchain safer for everyone. Report scams and cryptocurrency related crimes on our anti-scam website:https://t.co/SeKokjna8x

— Whale Alert (@whale_alert) May 27, 2021