Luego de que el príncipe Harry anunciara el lanzamiento de su libro autobiográfico, la reina Isabel II podría estar considerando tomar una drástica decisión sobre su nieto y su esposa Meghan Markle. Esto se debe a que al parecer el Palacio de Buckingham considera profundamente irrespetuoso el hecho de que se publique el texto en el mismo año en el que Su Majestad celebrará sus 70 años en el trono.

De acuerdo con fuentes consultadas por el diario Daily Mail, la reina estaría habría retirado la invitación al matrimonio de los actos festivos de junio de 2022. Esta medida supondría un punto de no retorno en la relación de Harry con su familia.

La explosiva autobiografía ha sido calificada como un “ejercicio de hacer dinero a expensas de su familia de sangre” por expertos reales que predijeron que será “un libro de Harry, escrito por Meghan”.

Ningún Windsor sabía de la existencia del proyecto, en el que Harry ha estado durante casi un año con el escritor ganador del Pulitzer J. R. Moehringer. No consultó a la reina Isabel II ni a su padre, Carlos de Inglaterra, sobre la publicación hasta momentos antes de que se hiciera público, por lo que quedaron sumamente sorprendidos.

“Han pasado los últimos 18 meses haciendo todo lo que le prometieron a Su Majestad que no harían. Es deprimentemente predecible, desafortunadamente”, declaró al Daily Mail una fuente cercana a Buckingham.

El periodista Piers Morgan, famoso detractor de la pareja, instó a Isabel II a despojar a Harry y Meghan de todos sus títulos.

Fuentes reales informaron al citado medio que hay un sentimiento de ira y frustración creciente entre muchos de los miembros de la familia Windsor por el irrespetuoso accionar de Harry y su esposa. Los mismos informantes aseguran que Isabel II, de 95 años, ya está cansada de la pareja y este suceso ha sido la gota que ha colmado el vaso.

“Mucha gente sospecha que este es el final del camino”, dicen las citadas fuentes a la publicación.

El tabloide Daily Mail señaló que Harry habría recibido un adelanto de USD 20 millones.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea totalmente veraz”, dijo en un comunicado el lunes tras el anuncio.

Harry y su esposa Meghan Markle, de 39, dejaron sus funciones reales a principios de 2020 y están viviendo en California con sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq

— Random House (@randomhouse) July 19, 2021