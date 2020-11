Cuando la ex reina de belleza venezolana, Alicia Machado, tenía 18 años, sostuvo una relación fugaz con Luis Miguel. Pero todo fue tan rápido que no hubo tiempo para mayores novelas.

Sin embargo, en días recientes salió una revelación que dejó al mundo de la farándula en shock: La modelo confesó en el programa de Omar Chaparro, Tu- Night con Omar Chaparro, que nunca se llegó a ir a la cama con el afamado cantante mexicano.

Ante la pregunta “¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?”, Machado respondió que nunca tuvo sexo con él durante su período como pareja.

En el programa, como destaca una nota de La Sopa, también se encontraba, la actriz venezolana Scarlet Ortiz, quien le preguntó a Machado si se llegaron a besar.

La respuesta de la controversial ex reina de belleza fue afirmativa. ” “Sí, claro. Tuvimos nuestros encuentros cercanos”. Luego le preguntaron que qué tal besaba Luis Miguel. “Bellísimo, un caballero. Muy ricos”, añadió Machado.

Para cerrar dijo que se arrepiente en las formas cómo fue su relación con el cantante mexicano:

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, finalizó.

