Sentado con los ojos cerrados, cruzando los brazos y dándose golpecitos en cada hombro, así apareció el príncipe Harry en un nuevo episodio de su serie documental The Me You Can’t See. El duque de Sussex invitó al mundo a una de sus sesiones de terapia privada, para mostrar una nueva técnica que le está ayudando a superar sus recuerdos traumáticos.

En el episodio transmitido por Apple TV+, el príncipe Harry es guiado por su terapeuta en la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, o EMDR, una técnica diseñada para aliviar la ansiedad producida por hechos del pasado.

Wendy Byrd, presidenta de la Asociación Internacional de EMDR , dijo a Good Morning America que con esta terapia la persona retrocede en sus recuerdos para descubrir cómo está afectando el pasado a su vida actual.

Las técnicas aplicadas por el duque de Sussex es parte del proceso para permitir que el cerebro comience a almacenar experiencias traumáticas de manera diferente, según Byrd.

Harry le dice a Winfrey en The Me You Can’t See que necesitaba terapia para recuperarse del pasado, incluida la muerte de su madre. La princesa Diana falleció en 1997 después de un accidente automovilístico en el puente Pont D’Alma en París mientras era perseguida por paparazzis.

“No quería pensar en ella. Porque si pienso en ella, sacaré a relucir el hecho de que no puedo traerla de vuelta y me entristecerá y decidí no hablar de eso”, dijo el príncipe de la realeza británica en uno de los clips del documental.

También confesó que Londres era un detonante para su ansiedad.

El año pasado, Harry renunció a su rol real y se mudó a California con su esposa, Meghan Markle y su hijo Archie de 2 años de edad.

Relató que él y Meghan eligieron anteponer su salud mental, y de allí su decisión de mudarse del Reino Unido.

La pareja actualmente espera su segundo hijo.