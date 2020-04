¡Loca teoría! Intro de ‘The Big Bang Theory’ predijo el fin del mundo para 2020

Varias series de televisión han planteado lo que puede ocurrir en el futuro, algunos aciertan sus planteamientos y otras quedan como locas teorías, acá te contamos que ocurrió con el intro de la genial serie Big Bang Theory.

Redacción MiamiDiario

Entre las series que se han atrevido a predecir el futuro se encuentran Black Mirror que ha planteado lo que puede ocurrir tanto para la humanidad como para Tierra.

Otra serie animada que ha planteado diversos acontecimientos que pueden ocurrir -y en ocasiones han acertado- es la popular serie Los Simpson.

podemos mencionar el capítulo de 1997, donde Bart tiene una copia del libro Jorge el curioso y el virus del ébola. Tras leerlo, se dibujó él mismo muerto y rodeado de cadáveres: esto pudo ser una premonición de lo que ocurrió en África en 2014″, aseveró vix.com.

Otros acierto de los personajes amarillos han sido el ataque a las Torres Gemelas y la filtración de los Papeles de Panamá, entre otros.

Ahora las miradas se centran en The Big Bang Theory y muchas interrogantes se han planteado los fans de este sitcom estadounidense.

Algunos se preguntan «si la intro de las aventuras de Sheldon, Leonard, Howard, Penny, Amy y Rajesh pudo haber anticipado el fin de la humanidad para el 2020», indica vix.com.

El intro de cada capítulo narraba una historia a partir de una línea del tiempo que comienza con el Big Bang, y muestra los los acontecimientos más trascedentales de la historia de los seres humanos.

Y justamente termina en el 2020, luego aparecen os protagonistas comiendo en el departamento de Sheldon.

Los internautas observadores, no dejaron de pasar este dato en las redes sociales y colocaron sus teorías relacionadas con la pandemia del coronavirus de Wuhan.

Les dejamos algunas:

«No quiero ser alarmista ni nada, pero ¿alguien más se ha dado cuenta de que en la entrada de The Big Bang Theory tiene una línea de tiempo que termina en 2020? Sólo digo….#BigBangTheory#Covid_19#CoronavirusPandemia», comentó, Luke Erlenbusch.

Not to be an alarmist or anything but has anyone else noticed that the opener for the Big Bang Theory has a timeline that ends on 2020?? Just sayin……. 😂😂 #BigBangTheory #Covid_19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/4zV4Ek7CiV — Luke Erlenbusch (@WarriorGoof) April 17, 2020

Otro usuario de la red social Twitter también notó que el 2020 es el año en donde termina la línea del tiempo, y así lo indicó.

if you ever watch big bang theory, you might notice that the timeline in the intro ends at 2020 — hickeydickey (@frostysantics) April 18, 2020

Otro internauta escribió, ‘Nunca me di cuenta de esto, pero cuando lo vi, no puedo creerlo… La línea de tiempo en la canción principal de The big bang theory finaliza en el año 2020 y el programa terminó en 2019 #TheBigBangTheory #bigbangtheory #2020 no puede ser una coincidencia de lo que ha sucedido en los últimos 4 meses #COVID-19»

I never noticed this but…when i saw this i can't unsee this…

The timeline in The big bang theory's theme song ends in the year 2020 and the show ended in 2019 #TheBigBangTheory #bigbangtheory #2020 it can't be a coincidence on what's going on in the past 4 months #COVIDー19 pic.twitter.com/gVSBIXsC2z — Saurabh Nagarkar (@musicalclef) April 20, 2020

La realidad es que esta coincidencia impacta a muchos, y más con la terrible situación que estamos viviendo producto de la pandemia del Covid-19.

