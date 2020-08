Ganancias: $41 millones de dólares

Adam recientemente firmo otro trato con Netflix para realizar cuatro películas para la plataforma de streaming. Su filme Murder Mystery fue un gran éxito en el sitio.

8. Will Smith

Ganancias: $44.5 millones de dólares

Will es una gran estrella de cine y también tiene ingresos de sus plataformas de redes sociales.

7. Lin-Manuel Miranda

Ganancias: $45.5 millones de dólares Disney compró los derechos del show ‘Hamilton’ de Lin-Manuel por $75 millones de dólares. También espera obtener un gran ingreso por su próxima película que es una versión de su musical In The Heights.

6. Akshay Kumar

Ganancias: $48.5 millones de dólares

Definitivamente este actor de Bollywood hizo una aparición sorpresa en esta lista de los 10 actores mejor pagados. Akshay esta trabajando actualmente en un nuevo show, The End para Amazon Prime y también se beneficia de tratos comerciales con ciertas marcas.

5. Vin Diesel

Ganancias: $54 millones de dólares

Vin obtiene su principal ingreso de la franquicia de Rápidos y Furiosos, además de que ha trabajado también como productor en la serie de Netflix Fast & Furious Spy Races. También, protagonizó la película de acción Bloodshot a principios del año.

4. Ben Affleck

Ganancias: $55 millones de dólares

Ben protagonizó varias películas este año como The Last Thing He Wanted, un proyecto de Netflix. Además, trabajó en el cotizado proyecto de La Liga de la Justicia donde actuó como Batman y también fue productor del filme.

3. Mark Wahlberg

Ganancias: $58 millones de dólares

La película de Mark Spenser Confidential fue un gran éxito en Netflix este año y se esta convirtiendo en uno de sus títulos originales más vistos.

2. Ryan Reynolds

Ganancias: $71.5 millones de dólares

Ryan fue el estelar en grandes películas como Six Underground y Red Notice. Además, protagonizará otra película de Netflix pronto lo cual lo hará crecer sus ganancias aun más.

1. Dwayne “The Rock” Johnson

Ganancias: $87.5 millones de dólares

Dwayne se está acostumbrando a ser el primer lugar en esta lista. Este año, también apareció en Red Notice en Netflix y logró ganar esta sorprendente cifra.

Fuente: Infobae

