El nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 11 parece que ya está listo, y la filtración de este 15 de junio fue prácticamente completa a través de un vídeo. Aunque se iba a anunciar oficialmente el 24 de junio.

La nueva interfaz de usuario de Windows 11 y el menú Inicio son muy similares a los que se encontraban originalmente en Windows 10X . Microsoft había estado simplificando Windows para dispositivos de doble pantalla, antes de cancelar este proyecto a favor de Windows 11. Visualmente, los cambios más importantes que notará se pueden encontrar en la barra de tareas. Microsoft ha centrado los íconos de la aplicación aquí, limpiado el área de la bandeja e incluido un nuevo botón y menú de Inicio.

Según reseña Xakata, Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció que la semana que viene Microsoft dará a conocer “una de las novedades más importantes de Windows en la última década”. Si hacía referencia a este nuevo sistema operativo, no estaba mal encaminado. En esta nueva versión se aprecia un rediseño completo que pone al día la interfaz y añade nuevas funcionalidades.

