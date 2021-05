Los Marlins de Miami decidieron este domingo hacer varios movimientos y uno de ellos fue, llamar al joven lanzador venezolano Luis Madero.

Madero estaba en el conjunto Jumbo Shrimp de Jacksonville, sucursal Triple A de los peces donde tuvo números interesantes, que lo llevaron a la Gran Carpa.

El serpentinero tuvo un buen inicio de campaña en la sucursal Triple A, de los Marlins, al tener una victoria sin derrota y una efectividad de 1.13, en 16 innings de labor.

De por vida en las menores, el joven de 24 años tiene registro de 30-36 con una efectividad de 4.36.

Además Madero ha lanzado 474.1 entradas, en las que ha permitido 231 carreras limpias, otorgó 145 boletos y ponchó a 424 ponches.

The Marlins signed RHP Luis Madero to a minor league deal recently. No MLB experience, but here he is striking out Jazz at Double-A in late 2019… pic.twitter.com/u9eVNG1WWA

— Fish Stripes (@fishstripes) December 9, 2020